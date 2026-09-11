В Пензе огласили приговор восьмерым лжегазовщикам

В Пензе пятерых мужчин и трех женщин осудили за мошенничество. Они выдавали себя за сотрудников газовой службы и выманивали у горожан деньги.

Злоумышленники - жители Алтайского края, Нижнего Новгорода и Пензенской области. Во главе группы стоял 34-летний уроженец Алтайского края. В 2022-м он зарегистрировал ООО «Городская газовая служба» и привлек к делу других.

В 2023-2024 годах мошенники обходили дома, представлялись специалистами и настаивали на осмотре газового оборудования. После «проверки» лжегазовщики говорили жертвам (преимущественно пожилым людям) о необходимости заменить какие-то элементы, иначе все может закончиться взрывом или же административным штрафом в случае отказа установить новое оборудование.

Работы проводились по завышенной стоимости.

«В результате противоправных действий членов преступной группы 28 жителям Пензы причинен ущерб в размере 150 тыс. рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Глава группы не признал вину. Ему назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Его соучастники признали вину и компенсировали причиненный ущерб. Их приговорили к условным срокам от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев - в зависимости от роли каждого в совершении преступления, рассказали в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Пока приговор в силу не вступил.