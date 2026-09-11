В Бессоновке алиментщицу отправили на принудительные работы

Жительницу Бессоновки осудили за неуплату алиментов дочери. Более 10 лет назад сельчанку лишили родительских прав за пристрастие к выпивке и аморальный образ жизни, а воспитанием ребенка занялась бабушка.

Женщина долгое время игнорировала свои обязанности содержать дочь, ее привлекали к административной и уголовной ответственности.

В конце 2025 года сельчанка устроилась на работу, продержалась на ней полтора месяца, но была уволена из-за прогула, случившегося из-за злоупотребления спиртным. С этих пор женщина нигде официально не трудится.

Задолженность по алиментам составила 1 600 000 рублей.

На суде нерадивая мать раскаялась в содеянном, пообещала устроиться на работу и погасить долг перед дочерью.

«Суд не признал обстоятельством, смягчающим наказание, наличие несовершеннолетнего ребенка, поскольку гражданка лишена родительских прав в отношении дочери и уклоняется от выполнения родительских обязанностей по ее содержанию», - сообщили в Бессоновском районном суде.

Женщине назначили наказание в виде 8 месяцев принудительных работ, из ее заработка в доход государства будут удерживать 5%.