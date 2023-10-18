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Криминал

Молодой городищенец предложил интим-услуги мужчине и поплатился

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31-летнего жителя Городища ждет скамья подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг.

По версии следствия, 13 января мужчина от имени вымышленной девушки разместил в интернете объявление о предоставлении платных сексуальных услуг в Мурманской области.

Обращаться попросил по номеру, специально оформленному для этих целей.

«По объявлению позвонил мурманчанин, в разговоре с которым городищенец имитировал женский голос и предложил для приезда перевести на высланный в СМС-сообщении номер банковского счета предоплату в размере 14 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Клиент поверил незнакомке, но перевел только 7 тысяч.

«Желая получить оставшиеся деньги, городищенец сделал вид, что переключил клиента на оператора, и в разговоре уже своим голосом заявил о необходимости перевода второй половины суммы для полной оплаты», - добавила Светлана Артамонова.

Когда все деньги поступили, «девушка» пообещала скоро приехать, но потом перестала отвечать на звонки и внесла номер клиента в черный список.

Когда преступная схема вскрылась, городищенец признал свою вину и возместил ущерб. В отношении него возбудили уголовное дело, материалы уже направлены в суд.

Для Городища такой вид мошенничества не редкость. Ранее сообщалось, что 32-летний местный житель выманил у тверичанина 55 тысяч рублей за несостоявшийся интим.

Не гнушаются и пензенцы: 52-летний и 24-летний горожане заработали 115 000 рублей на трех белгородцах, решивших воспользоваться услугами девочек по вызову.

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