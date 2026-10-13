В Кузнецке мать и сына осудили за покупку говядины за 6 рублей

Криминал

В Кузнецке мать и сына осудили за покупку говядины за 6 рублей
Печать
Max

В Кузнецке мать и сын похитили товары из гипермаркета, подменив QR-коды. Задумка была простой, но действенной.

В одном из магазинов города зафиксировали кражу продукции на сумму 3 152 рубля 58 копеек. Выяснилось, что к преступлению причастны 40-летняя кузнечанка и ее 22-летний сын.

Они пришли в магазин, чтобы купить канистру с автомобильным маслом, а также говядину на развес, но денег на оплату не хватало. Вместо того, чтобы отказаться от какого-то из двух товаров, кузнечане решили обмануть систему.

Для этого на дорогие товары они наклеили QR-коды от дешевых. На канистру с маслом (за 1 499 рублей 99 копеек) - стикер от минералки (39 рублей 99 копеек). То же самое злоумышленники проделали с говядиной: кусок за 1 692 рубля 58 копеек обзавелся кодом от ванилина стоимостью 6 рублей 54 копейки.

Таким образом, система увидела не автомобильное масло и мясо, а воду и кондитерскую добавку, а покупатели заплатили копейки за дорогую покупку, то есть фактически похитили товары.

Кражу раскрыли сотрудники службы безопасности гипермаркета, сверявшие чеки и записи с камер. Они увидели, как мать и сын наклеивают другие стикеры на товары перед сканированием.

Кузнечанам назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей каждому. Пока приговор не вступил в силу, сообщили в Кузнецком районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража магазин кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!