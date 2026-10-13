Пензенцу, отобравшему телефон у подростка, вынесли приговор

В Пензе вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который ограбил подростка.

24 июня этого года молодой человек пригласил юношу в свою квартиру на улице Ударной. Будучи пьяным, хозяин решил отобрать у гостя мобильный телефон.

Так как подросток стал сопротивляться, мужчина несколько раз ударил его руками по лицу и телу, после чего все-таки завладел телефоном.

Через некоторое время пензенец сдал добычу в ломбард.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. В ходе следствия он полностью возместил нанесенный подростку ущерб (более 39 000 рублей).

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ», - сообщили в областном СУ СКР.