Пензенцу, отобравшему телефон у подростка, вынесли приговор

Криминал

Пензенцу, отобравшему телефон у подростка, вынесли приговор
Печать
Max

В Пензе вынесли приговор 23-летнему местному жителю, который ограбил подростка.

24 июня этого года молодой человек пригласил юношу в свою квартиру на улице Ударной. Будучи пьяным, хозяин решил отобрать у гостя мобильный телефон.

Так как подросток стал сопротивляться, мужчина несколько раз ударил его руками по лицу и телу, после чего все-таки завладел телефоном.

Через некоторое время пензенец сдал добычу в ломбард.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. В ходе следствия он полностью возместил нанесенный подростку ущерб (более 39 000 рублей).

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ», - сообщили в областном СУ СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
грабеж подросток суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!