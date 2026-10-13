Тяжело раненный тестем кузнечанин нашел помощь в школе

Криминал

Тяжело раненный тестем кузнечанин нашел помощь в школе
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В Кузнецком районе осудили 64-летнего жителя села Комаровка, который ударил ножом своего 39-летнего зятя во время ссоры.

Это случилось 26 июня. Младший мужчина попрекнул старшего тем, что он не работает и злоупотребляет спиртным. Разозлившись, тесть схватил разделочный нож и ударил обидчика в живот.

Раненый зять сумел сам дойти до школы рядом с домом и попросил сторожа о помощи. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Тесть раскаялся в содеянном. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

При вынесении решения суд принял во внимание преклонный возраст сельчанина, а также наличие у него ряда хронических заболеваний. Ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Кузнецком районном суде.

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