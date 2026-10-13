Настроенного против России пензенца подозревают в экстремизме

30-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму в интернете.

Как установило следствие, настроенный против России мужчина не поддерживал СВО и разместил в Сети материалы, в которых призывал к насилию в отношении военнослужащих армии РФ.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее в Пензе осудили 47-летнего индивидуального предпринимателя за публичный призыв к экстремизму в Telegram. Горожанин был враждебно настроен к выходцам из Средней Азии, которые трудятся в России.