Настроенного против России пензенца подозревают в экстремизме

Криминал

Настроенного против России пензенца подозревают в экстремизме
Печать
Max

30-летнего жителя Пензенской области подозревают в публичных призывах к экстремизму в интернете.

Как установило следствие, настроенный против России мужчина не поддерживал СВО и разместил в Сети материалы, в которых призывал к насилию в отношении военнослужащих армии РФ.

Деятельность пензенца пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее в Пензе осудили 47-летнего индивидуального предпринимателя за публичный призыв к экстремизму в Telegram. Горожанин был враждебно настроен к выходцам из Средней Азии, которые трудятся в России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
экстремизм фсб интернет
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!