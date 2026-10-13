Пензячку, пытавшуюся помешать задержанию собутыльников, ждет суд

Криминал

Пензячку, пытавшуюся помешать задержанию собутыльников, ждет суд
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46-летнюю жительницу Пензы обвинили в насилии в отношении полицейского. Преступление было совершено в середине августа в Октябрьском районе.

Нетрезвая женщина в компании нескольких человек вышла на улицу. Недовольная шумом местная жительница вызвала полицию.

Правоохранители потребовали прекратить нарушать закон. Пензячку попросили проследовать в отдел полиции, где на нее составят административный протокол. Женщина отреагировала агрессивно - попыталась помешать задержанию собутыльников, ударила полицейского рукой.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд для рассмотрения, сообщили в региональном СУ СКР.

В похожем преступлении обвинили и 40-летнюю пензячку. Женщина также распивала в компании на улице алкоголь, попыталась убежать от прибывших сотрудников полиции, потом укусила и ударила участкового.

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