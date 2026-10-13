В Заречном осудили мужчину, не устоявшего перед кустом конопли

39-летний житель Заречного увидел куст дикорастущей конопли и принял неверное решение. Теперь у него есть судимость по 228-й статье УК РФ - за изготовление и хранение наркотических веществ.

Преступление было совершено в июне 2025 года. Зареченец за пределами закрытого города обнаружил куст конопли, оборвал с него листья, изготовил наркотик и оставил дома.

В итоге полицейские во время обыска нашли в его квартире пакет со свертками, в которых хранились переработанные листья конопли общим весом 117,5 г.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно, сообщили в Зареченском городском суде.