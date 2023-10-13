Челябинца и колышлейца накажут за кражу шампуня, сыра и кофе

13.10.2023 | 18:19

В Пензе двоих мужчин, 27 и 29 лет, будут судить за кражи из магазинов. Они похищали товар, чтобы потом продать.

Оба были неоднократно судимы. Один из них приехал в областной центр из Челябинска и принялся воровать товар из торговых точек. В марте его привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, но гостя города это не остановило.

Вечером 23-го числа того же месяца он пришел в магазин на улице Чаадаева и спрятал под одежду кофе и колбасу общей стоимостью 1 387 рублей. Его действия заметили сотрудники, однако мужчине удалось скрыться.

Ночью 28 марта пьяный челябинец обокрал прицеп стоявшего на улице Антонова Renault Logan. Мужчина вытащил сошник за 2 596 рублей и на следующий день продал его неизвестным.

Затем 12 апреля он дважды приходил в торговую точку на той же улице, где украл колбасу и шампунь.

«Всего с марта по июнь 2023 года челябинец совершил 24 хищения на сумму почти 46 000 рублей, предпочитая для этого сетевые магазины», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, гость Пензы крал конфеты, шоколад, дезодоранты, энергетические напитки, виски, бальзам для волос, женские носки и карандаши.

15 июня челябинец пошел на дело со знакомым колышлейцем. Они вместе похитили 2 банки кофе, 10 шампуней и 4 головки сыра (все вместе стоило 4 881 рубль). Сельчанин следил за обстановкой, а потом положил украденное подельником в свой рюкзак.

Полицейские нашли воров. Оба признали вину и рассказали, что таким образом хотели заработать.

«Представителями предприятий сетевой торговли предъявлены иски о возмещении материального ущерба. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - пояснила Светлана Артамонова.