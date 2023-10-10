Жительница Сердобского района обманула государство на 200 тысяч

10.10.2023 | 11:52

29-летняя жительница Сердобского района ответит за мошенничество в сфере социальных контрактов. Женщина получила от государства 200 тысяч рублей на развитие несуществующего хозяйства.

Это случилось весной. Сердобчанка подала заявление на господдержку своего проекта - личного подсобного хозяйства. Ей выделили деньги на покупку 40 кур, 5 свиней, 6 тонн кормовой пшеницы и 4 тонн комбикорма.

«С женщиной был заключен социальный контракт, по условиям которого она должна была отчитаться за данные покупки, но никаких чеков она не предоставила», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Местная жительница приобрела несколько кур и пару свиней, но лишь для того, чтобы запутать контролирующие органы. Впоследствии она их продала, а полученные деньги потратила.

Когда обман вскрылся, на сердобчанку завели уголовное дело. Женщина во всем призналась и объяснила, что ей нужны были средства для погашения накопившихся долгов.

«В настоящее время в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - рассказала Ольга Евдокимова.