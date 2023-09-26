В Пензенской области в машине нашли миллион рублей и наркотики

26.09.2023 | 12:29

Пензенские полицейские нашли пачку денег и крупную партию наркотиков в машине 53-летнего жителя Нижегородской области и его 31-летнего родственника. Мужчины везли товар на продажу, но были задержаны.

Это случилось в августе на федеральной автодороге М-5 «Урал» на территории Нижнеломовского района.

«В ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли 7 полимерных свертков с веществом светлого цвета, а также банковские карты, ноутбук, сотовый телефон и миллион рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Экспертиза установила, что в свертках находилось около 7 килограммов N-метилэфедрона. Партию мужчины должны были привезти в Самарскую область и Республику Башкортостан и продать.

Возбуждено уголовное дело. Родственников заключили под стражу.

Ранее в Пензенской области в бампере машины нашли 10 килограммов наркотика. Водитель признался, что забрал N-метилэфедрон из тайника в соседнем регионе.