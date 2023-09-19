В Пензенской области псевдомать получила более 330 тыс. рублей

19.09.2023 | 08:55

32-летняя жительница Лунинского района предстала перед судом за мошенничество при получении выплат.

«В декабре 2021 года женщина представила в территориальный отдел ЗАГС Москвы документы, содержащие ложные сведения о рождении у нее вне медицинской организации сына», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сотрудники загса выдали свидетельство о рождении, по которому мошенница с мая 2022 года по май 2023-го получала социальные выплаты на несуществующего ребенка. Общая сумма составила 334 тыс. 345 руб. 56 коп.

Женщина признала вину, но ущерб возместить не смогла. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда жительницы Пензенской области обманом получают деньги на детей.

Так, 45-летняя кузнечанка по поддельным документам о рождении у нее трех дочерей вне стен роддома оформила материнский капитал на сумму 453 тыс. 26 рублей и получила 828 тыс. 402 руб. Кроме того, «многодетной матери» выделили земельный участок под индивидуальное строительство кадастровой стоимостью 94 тыс. 600 рублей.

А 34-летняя жительница Башмакова не сообщила в СФР о лишении родительских прав и несколько месяцев незаконно получала деньги на двоих детей, живших с отцами.