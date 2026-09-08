Иностранца, обокравшего 2 дома в Пензе, отправили в колонию

Криминал

Иностранца, обокравшего 2 дома в Пензе, отправили в колонию
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Суд признал 33-летнего иностранца виновным в двух кражах в Пензе. Прежде он уже отбывал наказание за такое же преступление.

12 и 15 февраля 2025 года он выставил окна в двух частных домах, залез внутрь и похитил ювелирные изделия: в первом больше чем на 399 000 рублей, во втором - на 66 000.

Несколько золотых колец мужчина продал на территории автовокзала и купил билет до Саратова. Покупатель остался неизвестным.

«Остальные ювелирные изделия реализовал позднее на территории иностранного государства», - сообщили в областной прокуратуре.

Вину мужчина полностью признал, но ущерб не возместил. Его приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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