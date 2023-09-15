Жительница Башмакова ответит за обман государства

34-летняя жительница Башмакова несколько месяцев незаконно получала выплаты на двоих детей. Так ей удалось заработать более 23 600 рублей и статью.
В период с марта по май этого года женщина не сообщала в Фонд пенсионного и социального страхования об ограничении в родительских правах и продолжала получать деньги от государства, которые впоследствии тратила на себя. При этом ее дети жили с отцами.
Когда обман раскрылся, на сельчанку завели уголовное дело за мошенничество.
«Обвиняемая вину признала, ущерб возместила», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Теперь женщину ждет суд.
Ранее кузнечанка заработала на несуществующих детях больше 1 000 000 рублей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀