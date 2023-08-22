В Заречном работник магазина забирал себе деньги покупателей

22.08.2023 | 14:04

В Заречном осудили 39-летнего работника магазина электронной техники, который похитил крупную сумму.

С января 2020 года мужчина трудился продавцом в торговой точке на улице Ленина и отвечал за сохранность товара и наличности. С января по июль 2022-го время от времени он клал полученные от покупателей деньги не в кассу, а в свой карман.

В результате зареченец нанес работодателю ущерб на 251 913 рублей 92 копейки, что считается крупным размером.

Когда все вскрылось, мужчина полностью признал вину и добровольно вернул деньги.

Его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.