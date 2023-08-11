Пензенец утверждает, что участвовал в преступлениях из-за шантажа

11.08.2023 | 08:45

22-летний житель Пензенской области обвиняется в трех эпизодах мошенничества, совершенных в Саратовской области. Парень был курьером - забирал у пенсионерок деньги и переводил на указанные ему счета, получая свои проценты.

Аферисты действовали по классической схеме «бабушка, я совершил ДТП». Они доводили жертв до стресса, и те отдавали сбережения, искренне стремясь помочь близким.

Так, 90-летняя жительница Маркса за спасение внучки отдала 200 тысяч рублей. С такой же суммой рассталась 87-летняя жительница села Подлесного Марксовского района. А ее ровесница-односельчанка передала курьеру 400 тысяч.

Все три пенсионерки обратились в полицию после того, как вскрылся обман. Были возбуждены уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали его.

Пензенец рассказал, что понимал незаконность своих действий. Однако, по его словам, мошенники в случае его отказа от работы на них угрожали использовать персональные данные, которые он добровольно им предоставил при «трудоустройстве».

«Кроме того, у злоумышленников якобы имелась видеозапись, на которой обвиняемый добровольно соглашается работать на них. Весь имеющийся компромат организаторы мошеннической схемы обещали передать в правоохранительные органы, если мужчина прекратит выполнять их указания», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды криминальной деятельности пензенского курьера.