«Был глупым, все осознал»: мошенник вернул пензячке деньги

27.07.2023 | 13:36

В Пензе 8 жителей Самары заработали больше полумиллиона на доверчивых пенсионерах. Мошенники представлялись работниками коммунальных служб и вытягивали из людей деньги за замену счетчиков. Жертвами стали 58 человек.

«В марте 2022 года они специально для обмана пенсионеров приехали в Пензу, где арендовали жилье. После чего, разделившись на группы, стали обходить квартиры», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Жертв выбирали случайно. Мошенники стучались во все двери подряд и убеждали жителей в неисправности приборов учета. По словам одной из пенсионерок, люди зашли к ней не здороваясь и сразу направились в ванную.

«Начинают работать, меняют счетчики. Я спросила, сколько это вообще будет стоить? 15 000 рублей», - рассказала жительница Пензы Галина Васенькина.

При этом цена была необоснованно завышена.

Пензенские полицейские отправились в служебную командировку и задержали жителей Самары в их родном городе. Те признались в содеянном.

«Перед всеми извиняюсь, что так вышло. Были глупыми, сейчас все осознали, ущерб мы всем обязательно вернем. Больше про нас вы не услышите», - заявил один из подозреваемых.

Молодой человек не соврал. В присутствии полицейских он вернул деньги Галине Васенькиной и попросил ее не держать зла.

Несмотря на это, уголовное дело направили в прокуратуру. Фигуранты предстанут перед судом.