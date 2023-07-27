Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|15:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

«Был глупым, все осознал»: мошенник вернул пензячке деньги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе 8 жителей Самары заработали больше полумиллиона на доверчивых пенсионерах. Мошенники представлялись работниками коммунальных служб и вытягивали из людей деньги за замену счетчиков. Жертвами стали 58 человек.

«В марте 2022 года они специально для обмана пенсионеров приехали в Пензу, где арендовали жилье. После чего, разделившись на группы, стали обходить квартиры», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Жертв выбирали случайно. Мошенники стучались во все двери подряд и убеждали жителей в неисправности приборов учета. По словам одной из пенсионерок, люди зашли к ней не здороваясь и сразу направились в ванную.

«Начинают работать, меняют счетчики. Я спросила, сколько это вообще будет стоить? 15 000 рублей», - рассказала жительница Пензы Галина Васенькина.

При этом цена была необоснованно завышена.

Пензенские полицейские отправились в служебную командировку и задержали жителей Самары в их родном городе. Те признались в содеянном.

«Перед всеми извиняюсь, что так вышло. Были глупыми, сейчас все осознали, ущерб мы всем обязательно вернем. Больше про нас вы не услышите», - заявил один из подозреваемых.

Молодой человек не соврал. В присутствии полицейских он вернул деньги Галине Васенькиной и попросил ее не держать зла.

Несмотря на это, уголовное дело направили в прокуратуру. Фигуранты предстанут перед судом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте