Принятый звонок обошелся зареченцу в 2,7 млн рублей

05.07.2023 | 21:00

Жители Пензенской области продолжают верить словам незнакомцев и лишаются денег. Новой жертвой мошенников стал 44-летний зареченец - после телефонного разговора он перевел на неизвестные счета более 2,7 млн рублей.

Схема вытягивания средств не отличалась оригинальностью. Звонивший представился сотрудником силовых структур и сообщил мужчине, что на его имя пытаются оформить кредит.

Затем раздался еще один звонок. На этот раз с зареченцем говорил псевдосотрудник центрального банка. Он объяснил, что можно сохранить сбережения, если самостоятельно подать заявку на кредит. И якобы тогда раннее оформление, произведенное злоумышленниками, будет отменено.

Квест по «спасению» денег длился четыре дня. Мужчина ходил в банки и брал разные суммы. В итоге он стал обладателем четырех кредитов, а полученные средства перевел на 9 мошеннических счетов.

Только после этого зареченец обратился в полицию. Там завели уголовное дело и начали искать преступников.

Жителей Пензенской области в очередной раз просят сохранять бдительность во время общения с неизвестными. «Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - предупредили в областном УМВД России.