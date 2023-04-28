Возбуждено дело по факту смерти ребенка в Нижнеломовском районе

28.04.2023 | 19:39

По факту гибели 4-летнего ребенка в Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело. Статья -

причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

«По данным следствия, сегодня днем мальчик, оставшись во время прогулки на несколько минут без присмотра взрослых, пропал с территории домовладения в селе Майоровка», - пояснила она.

Родственники безуспешно пытались найти ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Тело мальчика обнаружили в реке Атмис на расстоянии более 500 м от места исчезновения.

«В ходе первоначального осмотра телесных повреждений на погибшем ребенке не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавила Татьяна Махницкая.

Об исчезновении мальчика стало известно в пятницу, 28 апреля, около 16:00. В поисках был задействован личный состав полиции Нижнеломовского района, а также представители общественности. «Мальчик нуждался в постоянном надзоре со стороны взрослых, но остался без него», - сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Елена Столярова.