Малыш, пропавший в Нижнеломовском районе, погиб

28.04.2023 | 19:15

4-летний мальчик, пропавший в деревне Майоровке Нижнеломовского района, найден погибшим. Малыш утонул.

Тело ребенка, который ушел из дома бабушки в неизвестном направлении, нашли в реке Атмис.

«Мальчик нуждался в постоянном надзоре со стороны взрослых, но остался без него», - сообщила уполномоченный по правам ребенка региона Елена Столярова.

Она обратилась ко всем родителям с призывом тщательно следить за детьми. От этого зависит их безопасность.

Об исчезновении мальчика стало известно в пятницу, 28 апреля, около 16:00. В поисках был задействован личный состав полиции Нижнеломовского района, а также представители общественности.