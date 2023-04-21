Пензенец трижды украл алкоголь из одного и того же магазина

21.04.2023 | 18:57

Снова и снова возвращался на место преступления 30-летний житель Пензы, пор пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов. Из одного и того же магазина мужчина выносил дорогой алкоголь.

«В конце марта текущего года в дневное время он зашел в магазин, подошел к витрине с алкогольными напитками, взял со стеллажа две бутылки виски, не расплатившись, прошел мимо кассовой зоны и направился в сторону выхода. Злоумышленника с алкоголем в руках заметила директор магазина, которая попыталась остановить мужчину, но тот убежал в неизвестном направлении», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Через несколько дней он опять воспользовался ситуацией, потом - еще раз. Весь похищенный алкоголь мужчина продавал случайным лицам.

«Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил около 13 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказала Юлия Карасева.

Ранее он уже был судим. Возбуждено три уголовных дела - по фактам двух краж и одного грабежа.