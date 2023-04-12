Дело экс-министра Татьяны Курдовой рассмотрит Ленинский районный суд

12.04.2023 | 14:46

Прокурор Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, а также бывшего директора драмтеатра Александра Фомина.

Курдову обвиняют по трем статьям УК РФ. С мая 2018 по декабрь 2021 года она использовала свое служебное положение, злоупотребила своими полномочиями и устроила дочь в областной драмтеатр, зная, что та на самом деле работать в учреждении не будет. В этом ей помог Фомин.

В результате драматическому театру и ГУ «Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» причинен ущерб, превысивший 380 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Экс-руководитель драматического театра обвиняется также по трем статьям УК РФ, в их числе - получение взятки в значительном размере. Вознаграждение в 30 000 рублей Фомину полагалось за заключение договоров на музыкальное оформление ряда спектаклей, 10 000 рублей переданы ему в марте 2022 года, оставшаяся часть взятки - в мае 2022 года, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Факт получения денег зафиксировали сотрудники УФСБ России по региону. Деньги изъял следователь во время осмотра места происшествия.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время его направят на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.