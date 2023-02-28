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Криминал

Экс-министра Татьяну Курдову обвиняют по нескольким статьям УК РФ

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В СУ СК РФ по Пензенской области подтвердили информацию, что экс-министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.

Бывшую чиновницу подозревают в деяниях, предусмотренных частью 3 статьи 33 (подстрекательство и пособничество к преступлению), частью 3 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения) и частью 3 статьи 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения).

Согласно материалам дела, с 2018 по 2021 год Татьяна Курдова использовала свое служебное положение, злоупотребила своими полномочиями и устроила дочь в областной драмтеатр, зная, что та на самом деле работать в учреждении не будет.

«В результате преступных действий, театру и региональному отделению Фонда социального страхования причинен имущественный ущерб на общую сумму более 380 тысяч рублей», - рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело еще в работе, проводятся процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования.

Пензенский областной драматический театр ранее уже фигурировал в криминальной сводке. В мае 2022-го возбудили уголовное дело в отношении его директора Александра Фомина. Мужчину заподозрили в получении взятки в размере 30 000 рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей.

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