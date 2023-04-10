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Криминал

В Пензе главврачу онкодиспансера попытались дать взятку в 2,4 млн

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В Пензе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере главному врачу онкодиспансера.

Обвиняемым является 50-летний житель областного центра.

«По версии следствия, 16 января 2023 года пензенец, являвшийся фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, передал посреднику более 2,4 млн рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Деньги должны были достаться главврачу ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Взамен ожидалось, что он создаст преимущества для организаций взяткодателя при закупках медоборудования и медизделий по нацпроекту «Здравоохранение».

В роли посредника выступал работник диспансера, уточнила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Татьяна Махницкая.

«Посредник действовал под контролем правоохранительных органов. После передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Главный врач медицинского учреждения не был осведомлен о готовящемся коррупционном преступлении», - добавила Светлана Артамонова.

Обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время дело отправится в Октябрьский районный суд.

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