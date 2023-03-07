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Криминал

Пензячка обманула дагестанца по инструкции из интернета

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29-летней пензячке предъявили обвинение в мошенничестве. Женщина обманула 26-летнего жителя города Буйнакска Республики Дагестан способом, который узнала из интернета.

В Сети посоветовали, как заработать, предлагая пользователям интимные услуги, но фактически не оказывая их. Пензячка воспользовалась информацией, зарегистрировалась на различных сайтах и указала в качестве местоположения случайные города, в том числе Буйнакск.

«Через некоторое время ей на сотовый телефон поступил звонок, ответив на который она услышала голос мужчины. Он заинтересовался ее объявлением и стал договариваться с ней о встрече», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Горожанка попросила предоплату за свои «услуги», а когда деньги поступили на счет, решила обмануть мужчину еще раз и заявила, что сумма не дошла. Тогда дагестанец сделал еще один перевод.

В итоге пензячка стала богаче на 19 000 рублей. После этого аферистка отключила телефон.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). За способ заработка, подсмотренный в интернете, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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