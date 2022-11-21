Житель Спасска хотел защитить дочь и попал под суд

Жителя Спасска осудили за то, что он ударил полицейского ногой в лицо. За применение насилия в отношении представителя власти его оштрафовали.
64-летний горожанин был недоволен тем, что полицейский пытался привлечь к ответственности за мелкое хулиганство его дочь. Чтобы помешать сотруднику, мужчина, который в тот момент был пьян, решил действовать агрессивно - ударил его ногой в область левой брови.
Полицейский испытал физическую боль, также у него появилась ссадина.
Позже горожанин признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел его пенсионный возраст, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
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