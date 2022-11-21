Житель Спасска хотел защитить дочь и попал под суд

21.11.2022 | 09:40

Жителя Спасска осудили за то, что он ударил полицейского ногой в лицо. За применение насилия в отношении представителя власти его оштрафовали.

64-летний горожанин был недоволен тем, что полицейский пытался привлечь к ответственности за мелкое хулиганство его дочь. Чтобы помешать сотруднику, мужчина, который в тот момент был пьян, решил действовать агрессивно - ударил его ногой в область левой брови.

Полицейский испытал физическую боль, также у него появилась ссадина.

Позже горожанин признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел его пенсионный возраст, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.