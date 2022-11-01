Криминал

Житель Русского Камешкира заплатит за нападение на полицейского

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Агрессивное поведение жителя села Русский Камешкир Лопатинского района довело его до скамьи подсудимых.

Согласно материалам дела, июльским вечером нетрезвый мужчина находился в общественном месте. Его поведение и вид посчитали оскорбляющими человеческое достоинство и общественную нравственность.

Нарушение решил пресечь участковый. Полицейский подошел к мужчине и уведомил, что собирается составить на него административный протокол.

Сельчанину это не понравилось, и он начал кричать, оскорблять участкового. Тогда правоохранитель предложил мужчине проследовать за ним в служебный автомобиль. Тот ответил уже не словесной агрессией.

Нарушитель общественного порядка ударил полицейского в левую руку, а затем в левое плечо, причинив представителю закона физическую боль.

При вынесении приговора суд учел, что на иждивении агрессора находится маленький ребенок, а также трое детей его сожительницы.

«Суд пришел к убеждению, что исправление мужчины и достижение цели наказания возможны при назначении наказания в виде штрафа», - рассказали в пресс-службе Лопатинского районного суда Пензенской области.

Сельчанин должен выплатить 7 000 рублей.

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