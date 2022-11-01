Криминал

Следователи назвали виновника взрыва газа в доме в Сердобске

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Расследование уголовного дела о взрыве газа в доме на улице Ленина в Сердобске завершено и направлено в суд.

Инцидент произошел 27 сентября 2021 года. В результате выгорела трехкомнатная квартира, пострадали двое: 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых человек спасли и пятерых эвакуировали.

В ЧП обвиняется работник АО, который отвечал за подземный газопровод, проложенный рядом с двухэтажкой. Он был начальником эксплуатационного участка газового хозяйства.

«Вследствие неисполнения им своих обязанностей и нарушения требований промышленной безопасности не обеспечена безопасная эксплуатация участка газопровода и не обнаружена утечка газа», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

В итоге природный газ отфильтровался через грунт, скопился в квартире двухэтажки и взорвался.

«Это повлекло причинение смерти и тяжкого вреда здоровью двум жильцам квартиры, а также причинение материального ущерба жильцам соседних квартир», - уточнили в региональном СУ СК РФ.

Начальнику участка предъявили обвинения в преступлении по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Имущество АО было арестовано, чтобы обеспечить исковые требования пострадавших по возмещению морального и материального вреда.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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