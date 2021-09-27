При хлопке бытового газа в Сердобске пострадали два человека

27.09.2021 | 08:48

Спасатели прокомментировали информацию о хлопке бытового газа на улице Ленина, 237, в Сердобске. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:30 26 сентября.

«Дом двухэтажный, двухподъездный. Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. м. Разрушений нет, в квартире выбило стекла», - пояснили в пресс-службе управления.

Уточняется, что пострадали двое: 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых человек спасли и пятерых эвакуировали.

«На месте пожара работали силы и средства Сердобского пожарно-спасательного гарнизона (3 единицы техники и 10 человек личного состава). Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.