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Происшествия

При хлопке бытового газа в Сердобске пострадали два человека

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Спасатели прокомментировали информацию о хлопке бытового газа на улице Ленина, 237, в Сердобске. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:30 26 сентября.

«Дом двухэтажный, двухподъездный. Выгорела трехкомнатная квартира площадью 50 кв. м. Разрушений нет, в квартире выбило стекла», - пояснили в пресс-службе управления.

Уточняется, что пострадали двое: 64-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще пятерых человек спасли и пятерых эвакуировали.

«На месте пожара работали силы и средства Сердобского пожарно-спасательного гарнизона (3 единицы техники и 10 человек личного состава). Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото № 1 и 2 58.mchs.gov.ru
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Гость||

Хлопке....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

информацию о хлопке бытового газа на улице Ленина, 247, в Сердобске.
Ну вот началось , редактор перехлопал во время выборов , это взрыв , воспламенение и объёмная детонация газовоздушной смеси. Как же вы достали со своим лицемерием.

Гость||

хло хлоп хлоп- хлопок

Гость||

Всё по-Утёсову: всё хорошо-всё хорошо! Конюшня (многоквартирный дом) сгорела -так этож хлопок, а в остальном, прекрасный губернатор, всё хорошо-всё хорошо!

Гость||

Пензаинформ спецом раскачивает ситуацию, не иначе иноагент

Гость||

Хлоп хлоп в ладоши

Гость||

знакомый дом, мимо проезжаю часто

Гость||

метан то сейчас как раз проверяют, но не на "хлопки", врыв стали обозначать хлопками

Гость||

В 20.30 поступило а через сколько прибыли?

Имя: Гость
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