Криминал

Знакомство в Интернете: пензенец привел на ночь женщину и обокрал ее

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34-летнего пензенца будут судить за грабеж и кражу.

По версии следствия, первое преступление было совершено мужчиной 24 августа этого года на лестничной площадке дома № 101 на улице Калинина.

Там злоумышленник сорвал с шеи 72-летней пенсионерки золотую цепочку с кулоном (изображением иконы) массой 4,64 грамма на сумму около 13 000 рублей. Потом он продал украшение на центральном рынке.

На второе преступление пензенец пошел 7 сентября. Вечером, будучи подшофе, он привел в снятую им квартиру на улице Высокой 34-летнюю женщину, с которой познакомился в Интернете. Когда гостья пошла в ванную, он вытащил из ее сумки 5 500 рублей.

«Обе потерпевшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел. Сотрудниками полиции противоправная деятельность злоумышленника была пресечена. Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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