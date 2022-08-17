Восхищение дамским аксессуаром заставило пензячку преступить закон

17.08.2022 | 10:50

Поход по магазинам, который устроила во вторник, 16 августа, 51-летняя жительница Пензы, завершился в полиции.

В торговом центре на проспекте Строителей женщина увидела сумку, которая поразила ее воображение. Но цена (6 500 рублей) оказалась не по карману.

Искушение оказалось слишком велико: пензячка решила во что бы то ни стало завладеть аксессуаром. Она сорвала с сумки средства защиты и вышла из торгового зала, унося добычу.

Однако горожанка не подозревала, что все ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники магазина, наблюдавшие за похищением товара, обратились в правоохранительные органы.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший на место происшествия, получил приметы подозреваемой.

«Через несколько минут гражданка, схожая по описанию, была замечена на парковке около торгового центра. Ее задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.