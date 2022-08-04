Криминал

Жителя региона отправили в колонию общего режима за пьяную езду

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Жителя Наровчатского района отправили в колонию общего режима за пристрастие к пьяной езде.

Мужчина имел две непогашенные судимости за управление автомобилем в нетрезвом виде и уже отбывал наказание за это в колонии-поселении.

Тем не менее на путь исправления он не встал и в феврале 2022 года снова сел за руль подшофе. На дороге Нижний Ломов - Наровчат водитель въехал в сугроб, и путешествие окончилось.

«От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в связи с чем был признан лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения», - пояснили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

В итоге мужчину приговорили к 10 месяцам колонии, садиться за руль ему нельзя в течение трех с половиной лет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина имел две непогашенные судимости за управление автомобилем в нетрезвом виде и уже отбывал наказание за это в колонии-поселении.
penzainform.ru писал(a):
Тем не менее на путь исправления он не встал и в феврале 2022 года снова сел за руль подшофе.
Теперь "penzainform.ru писал(a):
садиться за руль ему нельзя в течение трех с половиной лет".
Он обязательно учтёт ваши пожелания, не сомневайтесь.

Имя: Гость
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