Под Пензой задержаны подозреваемые в похищении и убийстве подростка

22.04.2022 | 15:21

В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка, об исчезновении которого стало известно несколько дней назад.

21-го числа тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань Пензенского района. В тот же день оперативники нашли предполагаемого злоумышленника.

«Предварительно установлено, что вечером 19 апреля подозреваемый вместе с двумя приятелями 2001 года рождения в одном из населенных пунктов Пензенского района, применяя насилие, похитили 17-летнего молодого человека. На автомашине они привезли его в лесной массив недалеко от села Большая Елань, где мужчина 1992 года рождения причинил ему телесные повреждения, повлекшие его смерть», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Двое соучастников также задержаны, им вменяют похищение человека.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, их нашли около водоема вблизи села Большая Елань в строении, предназначенном для временного проживания.

«С участием подозреваемых проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», - добавила Татьяна Махницкая.

Подросток пропал 19 апреля, в ночь на 21-е стало известно, что по факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Днем 21-го появилась информация о том, что парня нашли мертвым.