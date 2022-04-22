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Криминал

Под Пензой задержаны подозреваемые в похищении и убийстве подростка

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В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка, об исчезновении которого стало известно несколько дней назад.

21-го числа тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме недалеко от села Большая Елань Пензенского района. В тот же день оперативники нашли предполагаемого злоумышленника.

«Предварительно установлено, что вечером 19 апреля подозреваемый вместе с двумя приятелями 2001 года рождения в одном из населенных пунктов Пензенского района, применяя насилие, похитили 17-летнего молодого человека. На автомашине они привезли его в лесной массив недалеко от села Большая Елань, где мужчина 1992 года рождения причинил ему телесные повреждения, повлекшие его смерть», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Двое соучастников также задержаны, им вменяют похищение человека.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, их нашли около водоема вблизи села Большая Елань в строении, предназначенном для временного проживания.

«С участием подозреваемых проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», - добавила Татьяна Махницкая.

Подросток пропал 19 апреля, в ночь на 21-е стало известно, что по факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Днем 21-го появилась информация о том, что парня нашли мертвым.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

писали,что это разборки наркобарыг.но это не точно.

Гость||

Откуда у вас там столько дебилов? Вы их специально разводите?

Гость||

Это по неосторожности.Год поселка достаточно.

Гость||

Пора возобновлять ст.смертная казнь!А то дадут 8 лет и все!Око за око.

Гость||

В "святые" 90-ые такое случалось каждый день

Гость||

а что они плохого сделали что их задержали, вроде комментарии не оставляли порочащие вооруженные силы, или оскорбляющих власть, в масках может не ходили из особотяжких то?

Гость||

Гость писал(a):

а что они плохого сделали что их задержали, вроде комментарии не оставляли порочащие вооруженные силы, или оскорбляющих власть, в масках может не ходили из особотяжких то?
Может чувства чьи то оскорбили? Кстати что там с яйцами кентавра?

Гость||

В святые" 90-ые такое случалось каждый день)

Они особо и не кончались..

Гость||

А в святые 70 и 80 такое случалось дважды в день, но про это даже не смели писать, а писали про удои чугуна и полета в космос. Поэтому вы сейчас такие идиоты

Гость||

Гость писал(a):

А в святые 70 и 80 такое случалось дважды в день, но про это даже не смели писать, а писали про удои чугуна и полета в космос. Поэтому вы сейчас такие идиоты
Балабанов это хорошо показал в своем шедевре фильме Груз-200, я бы ему оскар дал за такую работу притом на полном серьезе гениальный по смелости и передачи атмосферы фильм

Гость||

Дятел ты деревянный! В 70-80,такое могло быть очень редко,люди бы ли добрые и счастливые,отмороженные конечно тоже встречались,но что бы как сейчас такого не было и в помине.Иди попей молочка.

Гость||

Тогда хоть про удои .которые реально были а сейчас пальму доят и тебе придурку продают.От того мозги то и атрафировались.Зато сейчас красота -там убили.тут изнасилова.ты расх...ли целый город.Ну милая же дебилу информация душу греет.

Гость||

да закройте вы комментарии, опять гадости пишут какие-то бесстыжие люди

Гость||

У нас нет других людей,это и есть мы и в Елени и во всей Буртассии.

Имя: Гость
Комментарий:

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