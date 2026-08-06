В Пензе мужчину до смерти избили монтировкой в подъезде

В Пензе будут судить 57-летнего мужчину, который до смерти избил своего знакомого-ровесника.

По данным следствия, в конце июля 2026 года приятели выпивали вместе в квартире одного из них на улице Луначарского.

Через некоторое время гость, живший в соседнем подъезде, пошел к себе, а хозяин обнаружил пропажу собственного телефона и рассердился.

«Взяв монтировку, фигурант догнал мужчину в подъезде и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Забрав у него свой сотовый телефон, обвиняемый вернулся домой», - сообщили в областном СУ СКР.

Потерпевший смог дойти до квартиры, но скончался от полученной травмы. Его тело было обнаружено через два дня после конфликта.

Предполагаемого преступника задержали, он признал вину.

«Точно не знаю, куда его бил, хаотичные удары были. Он сказал «не бей меня», отдал мне телефон и сказал, что сейчас вызовет полицию. После этого я пошел вниз, а он пошел наверх», - пояснил пензенец.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведется закрепление доказательственной базы. Орудие преступления изъято, назначен ряд судебных экспертиз, заключили в СКР.