Двух пензенцев ждет суд за использование вредоносного ПО

В Пензе перед судом предстанут двое приятелей по обвинению в использовании и распространении вредоносной компьютерной программы.

По версии следствия, 32-летний пензенец нашел в интернете человека, который за деньги создал для него программу, способную открывать полный доступ к операционной системе, удаленно запускать любые команды, вести мониторинг или копирование данных и бороться со средствами защиты.

Затем горожанин посвятил в свои преступные планы 33-летнего друга. Тот согласился стать его сообщником.

С помощью купленной программы приятели получали доступ к компьютерам пользователей и узнавали логины и пароли одной из платежных систем.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Пензы, сообщили в областной прокуратуре.