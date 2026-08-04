В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

Криминал

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров
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В Пензе задержали 37-летнего лидера и 6 участников преступной группы от 34 до 54 лет, которые выдавали себя за мастеров. Они похищали деньги жертв, предлагая им услуги сантехников, электриков, специалистов по ландшафтным, строительным и другим видам работ.

По версии следствия, подельники действовали с апреля по ноябрь 2025 года.

Лидер группы находил сообщников через объявления-листовки. Целью были люди с зависимостями, приезжие из других регионов, бездомные. Мужчина предоставлял им жилье в арендованном доме, замаскированном под реабилитационный центр.

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

Злоумышленники искали жертв через листовки, оставленные в подъездах многоэтажек, а также интернет. Когда человек звонил по указанному номеру, лидер узнавал у него адрес и причину обращения, а затем выбирал сообщника, который отправится на вызов. Перед выездом мужчина инструктировал «мастера», поясняя, как сделать так, чтобы завысить стоимость работ.

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

Если заказчиками были одинокие женщины или пенсионеры, лжемастера включали в смету несуществующие работы, при этом услугу оказывали с грубыми нарушениями качества.

Так, одному клиенту ремонт выключателя света обошелся в 13 000 рублей, другой заплатил за замену электрического автомата 18 000 рублей (при этом вместо нового устройства злоумышленники подключили восстановленное). У одной пензячки за устранение протечки в смесителе потребовали 12 000 рублей (на самом деле ей просто перекрыли стояк).

Полученные деньги лжемастера отдавали лидеру, себе оставляли не более 10% от выручки.

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

«Всего в полицию обратились пятеро жителей города Пензы, пострадавших от деятельности злоумышленников. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 320 тысяч рублей», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

Аферистов задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Четырех лжемастеров заключили под стражу, трех поместили под домашний арест. Пятеро из задержанных аферистов имеют судимость за ряд преступлений, в том числе особо тяжких, рассказали в СУ СКР по Пензенской области.

В Пензе задержали мужчин, выдававших себя за мастеров

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи закрепляют доказательственную базу и устанавливают иных лиц, причастных к мошенничеству или пострадавших от действий аферистов.

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