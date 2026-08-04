Молодого бековчанина отправили в колонию за смертельное ДТП

Криминал

Молодого бековчанина отправили в колонию за смертельное ДТП
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24-летнего жителя поселка Беково осудили за смертельное ДТП, случившееся осенью 2025 года.

Утром 6 октября молодой мужчина, будучи пьяным, сел за руль чужого автомобиля «Нива-Шевроле» и на улице Элеваторной в райцентре увидел велосипедистку, пересекавшую проезжую часть справа налево. Он резко вырулил на встречную полосу и сбил женщину.

52-летняя жительница поселка от полученных травм скончалась на месте.

Прибывшие сотрудники ГАИ предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

На суде мужчина признал вину и сообщил, что действительно в ночь перед ДТП употреблял спиртное в компании знакомых, а утром решил развести их по домам.

Его приговорили к 5 годам 10 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года.

«Иск супруга погибшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей удовлетворен в полном объеме», - уточнили в областной прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

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