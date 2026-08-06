Пензенец уплатил несуществующий штраф в 300 000 рублей

Криминал

Пензенец уплатил несуществующий штраф в 300 000 рублей
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41-летний житель Пензы обратился в полицию после того, как стал жертвой мошеннической схемы с оказанием интимных услуг.

Мужчина нашел соответствующее объявление в интернете, позвонил по указанному номеру и договорился с неизвестным о встрече с девушкой. Для оплаты услуг требовалось перевести задаток, что пензенец и сделал.

Через некоторое время незнакомец перезвонил горожанину и заявил, что по его вине заблокировался доступ к электронной кассе на сайте. Для восстановления работы собеседник потребовал у пензенца уплатить штраф в размере около 300 000 рублей.

Поверив в сказанное, мужчина выполнил указание. Незнакомец пообещал, что после получения денег услугу окажут, однако перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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мошенничество интим полиция
 
 
 
 
 

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