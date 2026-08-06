В Пензе 56-летнего водителя обвинили в серьезном ДТП на проспекте Победы

Криминал

В Пензе 56-летнего водителя обвинили в серьезном ДТП на проспекте Победы
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56-летнего жителя Пензы обвинили в ДТП на проспекте Победы, в котором 30-летняя женщина получила серьезные травмы.

Авария произошла 30 декабря прошлого года. Пензенец за рулем Renault Logan двигался по проспекту в направлении улицы Минской. Он выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi B4.

В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка мужчины. Полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В Пензе 56-летнего водителя обвинили в серьезном ДТП на проспекте Победы

Во время предварительного следствия автомобилист полностью признал свою вину. Он пояснил, что не учел скорость движения, поэтому не справился с управлением. Мужчина добровольно возместил причиненный пассажирке имущественный ущерб и моральный вред.

В Пензе 56-летнего водителя обвинили в серьезном ДТП на проспекте Победы

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Пензы», - рассказали в областной прокуратуре.

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