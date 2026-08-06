Троих гулявших по Пензе мокшанцев подозревают в краже на парковке

Криминал

Троих гулявших по Пензе мокшанцев подозревают в краже на парковке
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22-летний пензенец припарковал свой ВАЗ-2109 у ТЦ в Октябрьском районе областного центра и лишился 50 000 рублей, магнитофона и аккумулятора. Горожанин обратился в полицию.

Троих гулявших по Пензе мокшанцев подозревают в краже на парковке

Правоохранители установили, что к краже могут быть причастны трое жителей Мокшанского района. Мужчин задержали. Они во всем сознались.

Мокшанцы рассказали, что приехали в Пензу, желая погулять. Во втором часу ночи они прибыли на парковку у торгового центра и обнаружили, что одна из оставленных машин не заперта. Тогда приятели открыли дверь, забрали вещи и уехали на своем автомобиле.

Троих гулявших по Пензе мокшанцев подозревают в краже на парковке

После этого мокшанцы отправились обратно домой, где их и задержали полицейские.

Троих гулявших по Пензе мокшанцев подозревают в краже на парковке

«По словам злоумышленников, похищенные деньги они поделили между собой и потратили. Остальная часть похищенного была изъята и будет передана законному владельцу», - сообщили в региональном УМВД РФ.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Приятелям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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