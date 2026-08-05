В Мокшанском районе в багажнике автомобиля нашли гашиш

Криминал

В Мокшанском районе в багажнике автомобиля нашли гашиш
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На трассе М-5 в Мокшанском районе полицейские остановили Volkswagen 35-летнего жителя Белинского района. В машине нашли наркотик.

Автомобиль затормозили на 597-м километре дороги после получения оперативной информации от Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Багажник иномарки осмотрели и обнаружили в нем пакет с темно-зеленым веществом массой около 4 800 г. Водителя задержали.

«В ходе дальнейших оперативно‑разыскных мероприятий в гаражном боксе в Пензе, который принадлежал задержанному, оперативники нашли еще 7 свертков с подобной субстанцией, а также упаковочные материалы, перчатки, магниты, изоленту и электронные весы», - рассказали в региональном УМВД РФ.

В Мокшанском районе в багажнике автомобиля нашли гашиш

Изъятое вещество отдали на экспертизу. Она показала, что это гашиш общей массой около 5 кг. Наркотик предполагалось распространить среди зависимых.

В Мокшанском районе в багажнике автомобиля нашли гашиш

Ранее водитель был судим за имущественные преступления.

В Мокшанском районе в багажнике автомобиля нашли гашиш

По факту покушения на сбыт наркотического вещества возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

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