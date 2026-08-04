Убившая сожителя пензячка не смогла доказать, что он наткнулся на нож

33-летней пензячке вынесли приговор за убийство сожителя-сверстника. Преступление было совершено 27 апреля в квартире дома на улице Клары Цеткин (Шуист).

Мужчина и женщина были пьяны и поругались на бытовой почве. Разозленная горожанка сходила на кухню за ножом и вонзила его обидчику в грудь.

«После этого он отошел от меня, развернулся. Я смотрела на него. Он начал убегать. Я посмотрела на нож, кинула его, не мыла, ничего. Посмотрела, что кровь на полу, побежала вслед за ним. Он выбежал уже на этот момент, был на лестничной площадке», - рассказала пензячка на этапе расследования.

От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался до приезда скорой помощи.

На суде женщина не стала отрицать факт нанесения удара, но заявила, что сожитель сам наткнулся на нож. «Указанные доводы опровергнуты собранными по делу доказательствами», - сообщили в областной прокуратуре.

В процессе разбирательства женщина содержалась под стражей. Суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима, уточнили в региональном СУ СКР.