В Каменском районе пьяная попутчица обокрала водителя на трассе

Вступил в силу приговор 48-летней уроженке Мордовии, которая в Каменском районе Пензенской области встретила и обокрала водителя грузового фургона, став его случайной попутчицей.

Это случилось 9 августа 2025 года. Женщина, не имеющая постоянного места жительства, в состоянии алкогольного опьянения сидела на остановке у с. Андреевка.

Мимо проезжал водитель фургона - он направлялся в Великий Новгород. Мужчина решил подвезти незнакомку, которая сказала, что едет к родителям в Рязанскую область. По ее просьбе он пополнил баланс ее телефона на 750 рублей.

«На следующий день пассажирка вышла в с. Протасово Рязанской области», - рассказали в Пензенской областной прокуратуре.

Водитель же, вернувшись домой из рейса, обнаружил, что у него пропала сумка, где были 5 100 рублей, банковские карты и золотое обручальное кольцо стоимостью 24 500 рублей.

Когда мужчине начали приходить уведомления о списании денег с карт, он заподозрил в краже попутчицу и позвонил ей. Та сначала обещала все вернуть, а потом перестала отвечать. Водитель обратился в полицию.

«Общая сумма причиненного ущерба составила 36 948 рублей», - уточнили в прокуратуре.

Воровка признала вину и рассказала, что кольцо сразу продала незнакомцу, которого встретила на остановке в Рязанской области, а деньги потратила на алкоголь и продукты. Она раскаялась в содеянном и извинилась перед потерпевшим.

Каменский городской суд назначил женщине наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она посчитала его суровым и подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения, сообщили в Пензенском областном суде.