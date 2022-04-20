Сетевое издание|18+|Среда|20 апр 2022|14:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Продавщица из Бекова призналась в распродаже на нетрезвую голову

Печать
Telegram

В Бекове в магазине электронной техники не досчитались нескольких товарных позиций. В краже гаджетов заподозрили 36-летнюю продавщицу.

Пропали 5 мобильных телефонов, смарт-часы, наушники, портативная техника, а в кассе не хватало 56 000 рублей. Общий ущерб - 80 000 рублей.

Подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Ее задержали и доставили в полицию. В содеянном женщина призналась.

Она рассказала, что вышла на работу нетрезвой, искаженно воспринимала происходящее, винила во всем привычку злоупотреблять спиртным.

«На протяжении месяца после продажи девайсов гражданка присваивала выручку себе, а также брала деньги из кассы офиса продаж. Большую их часть она потратила на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении бековчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит лишиться свободы и забыть о вредных привычках на срок до двух лет.

«В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - добавили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Ништяк

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте