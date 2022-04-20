Продавщица из Бекова призналась в распродаже на нетрезвую голову

20.04.2022 | 12:59

В Бекове в магазине электронной техники не досчитались нескольких товарных позиций. В краже гаджетов заподозрили 36-летнюю продавщицу.

Пропали 5 мобильных телефонов, смарт-часы, наушники, портативная техника, а в кассе не хватало 56 000 рублей. Общий ущерб - 80 000 рублей.

Подозреваемую установили по камерам видеонаблюдения. Ее задержали и доставили в полицию. В содеянном женщина призналась.

Она рассказала, что вышла на работу нетрезвой, искаженно воспринимала происходящее, винила во всем привычку злоупотреблять спиртным.

«На протяжении месяца после продажи девайсов гражданка присваивала выручку себе, а также брала деньги из кассы офиса продаж. Большую их часть она потратила на личные нужды», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении бековчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит лишиться свободы и забыть о вредных привычках на срок до двух лет.

«В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - добавили в пресс-службе.