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Криминал

«Стабильный доход», созданный в Пензе туляком, оказался пирамидой

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Вступил в силу приговор, вынесенный в Пензе жителю Тульской области. 35-летний мужчина виновен в мошенничестве в особо крупном размере.

В конце 2018 года мужчина узнал, что его знакомый, возглавлявший кредитный потребительский кооператив «Стабильный доход», намеревается закрыть его в связи с нерентабельностью, и решил сам заняться этой деятельностью. В январе 2019-го он оформил организацию на супругу, не знавшую о его планах, а сам стал фактическим руководителем.

«Стабильный доход», зарегистрированный в Новомосковске Тульской области, имел арендованный офис на улице Кирова в Пензе, сформированный предыдущим руководителем штат сотрудников и клиентскую базу пайщиков.

«Для дополнительного привлечения в кооператив денежных средств потенциальным вкладчикам сообщались не соответствующие действительности сведения о финансовом благополучии хозяйственной деятельности, высокой процентной ставке, наличии договоров страхования гражданской ответственности кооператива», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через двух менеджеров по работе с клиентами туляк организовал прием денег у желающих получить высокий доход по процентам. Для видимости он даже частично делал выплаты из личных средств. Однако в реальности «Стабильный доход» оказался пирамидой - те, кто вошел в кооператив раньше других, получали деньги за счет новичков.

Жители Пензенской области вносили различные суммы - от 1 тыс. до 2,8 млн рублей. С 22 января 2019 года по 1 мая 2020-го мошенник похитил 9 млн 359 тыс. 889 рублей, принадлежавших 32 потерпевшим.

Свою вину мужчина полностью признал. Он рассказал, что пошел на преступление из-за долга в 7 млн, который погасил деньгами пензенцев. 2,5 млн он потратил на оплату труда менеджеров, рекламу, налоги и аренду офиса.

В марте 2020 года мужчина, понимая, что ему грозит уголовная ответственность, попытался попытался переоформить кооператив на своего знакомого, но потом отказался от этой затеи.

Суд учел, что создатель пирамиды имеет двух маленьких детей и частично возместил ущерб - около 8 млн рублей. В результате афериста приговорили к 3 годам колонии общего режима. Также он обязан возместить 22 потерпевшим оставшуюся часть ущерба - более 8,1 млн рублей. С этой целью арестованы два автомобиля - его «Нива» и Opel Astra, принадлежащий жене.

«Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его защитник и представитель одной из потерпевших подали апелляционные жалобы, но судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

кредитный потребительский кооператив «Стабильный доход»
Но его-то доход оказался стабильным, не обманул!

Гость||

Человек вылечил лохов,а ему вместо благодарности в тюрьму.

Имя: Гость
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