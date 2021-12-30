Пожилым супругам-иеговистам из Никольска дали условный срок

30.12.2021 | 14:28

Семейная пара из Никольска оказалась на скамье подсудимых за свои убеждения, противоречащие закону. Пожилым супругам инкриминировалось участие в деятельности экстремистской организации. Дело расследовалось при оперативном сопровождении УФСБ.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ вынес решение, которым запретил религиозную организацию «Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России» в связи с ее экстремистской деятельностью.

Но в сентябре 2017-го в райцентре возобновила работу местная организация «Свидетелей Иеговы» «Никольск».

«Данной организацией пропагандировались преимущество последователей религиозного учения «Свидетелей Иеговы» перед лицами, исповедующими иную религию, негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, побуждение разрыва с ними родственных и семейных отношений, призыв к отказу от медицинского вмешательства, в том числе по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

С осени 2017 года по октябрь 2020-го супруги из Никольска читали проповеди, изучали материалы (в том числе включенные в список экстремистских), пропагандировали учение «Свидетелей Иеговы», вовлекали в организацию других людей, участвовали в религиозных собраниях и конгрессе и предоставляли для их проведения свое жилье.

Несмотря на непризнание ими вины, суду хватило собранных доказательств. Супругам назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и ограничением свободы на 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

13 декабря 2019 года Ленинский районный суд Пензы приговорил 55-летнего организатора группы локального объединения «Арбеково, Пенза» организации «Свидетелей Иеговы» к 6 годам колонии общего режима. Каждый из пяти его единоверцев был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и ограничением свободы на 8 месяцев.

Все осужденные подали апелляционные жалобы. Областной суд после их рассмотрения отменил приговор районного суда. Организатора группы освободили из-под стражи.