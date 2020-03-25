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Общество | Пензенский областной суд пересмотрел дело свидетелей Иеговы

25.03.2020|16:17
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В среду, 25 марта, Пензенский областной суд отменил приговор 55-летнему жителю Пензы и пяти его последователям - членам религиозного объединения «Свидетели Иеговы», которое в апреле 2017 года было признано экстремистской организацией и является запрещенным в России.

13 декабря 2019 года Ленинский районный суд приговорил организатора группы локального объединения «Арбеково, Пенза» к 6 годам колонии общего режима, лишив его на два года права заниматься работой в общественных религиозных организациях и ограничив свободу на один год.

Каждый из пяти прочих подсудимых был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и ограничением свободы на 8 месяцев.

Все осужденные подали жалобы в суд апелляционной инстанции - областной. После их рассмотрения комиссия по уголовным делам вынесла решение.

«Приговор Ленинского районного суда отменен, уголовное дело будет передано на новое разбирательство в тот же суд иным составом», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского областного суда.

Организатора группы освободили из-под стражи прямо в зале.

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Гость|25.03.2020 16:25|

В США гринка им обеспечена теперь

Гость|25.03.2020 16:56|

Вот бы ещё за секту рпц взялись

Гость|25.03.2020 16:58|

Прочитал как свидетелей стрючкова

Гость|25.03.2020 16:58|

Гость писал(a):

Вот бы ещё за секту рпц
Вы дурачек?

Гость|25.03.2020 17:09|

Наши веселее: Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев пришел на проповедь в храме Василия Великого в Одинцовском районе Московской области в противогазе.

Гость|25.03.2020 17:13|

Гость писал(a):

в противогазе.
Тебя поимели источники в сми - то был респиратор.

Гость|25.03.2020 17:16|

Жрецы рпц боятся вируса?

Не верят в защиту Иеговы?

Гость|25.03.2020 17:23|

Гость писал(a):

Наши веселее:
Иеродиакон РПЦ отец Иннокентий (в миру Кирилл Шадрин) служил Литургию, вёл инстаграм-канал, и, как молодой священнослужитель, рассказывал молодёжи о вере и Церкви, но при этом у него есть бойфренд Александр Рыкунов.

Имя: Гость
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