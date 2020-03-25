25.03.2020 | 16:17

В среду, 25 марта, Пензенский областной суд отменил приговор 55-летнему жителю Пензы и пяти его последователям - членам религиозного объединения «Свидетели Иеговы», которое в апреле 2017 года было признано экстремистской организацией и является запрещенным в России.

13 декабря 2019 года Ленинский районный суд приговорил организатора группы локального объединения «Арбеково, Пенза» к 6 годам колонии общего режима, лишив его на два года права заниматься работой в общественных религиозных организациях и ограничив свободу на один год.

Каждый из пяти прочих подсудимых был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и ограничением свободы на 8 месяцев.

Все осужденные подали жалобы в суд апелляционной инстанции - областной. После их рассмотрения комиссия по уголовным делам вынесла решение.

«Приговор Ленинского районного суда отменен, уголовное дело будет передано на новое разбирательство в тот же суд иным составом», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского областного суда.

Организатора группы освободили из-под стражи прямо в зале.

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