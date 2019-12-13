13.12.2019 | 14:34

55-летний житель Пензы осужден за организацию деятельности одной из групп религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Еще пяти его последователям вынесены приговоры за участие в деятельности группы.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года «Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией и ликвидированы.

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.

Деятельность группы была законспирирована. Руководитель согласовывал свои действия с вышестоящей организацией под названием «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Туда же направлялись собранные пожертвования.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, пензенец «получал религиозную литературу, в том числе экстремистского содержания, а также специальные бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства (переливания крови), в том числе по экстренным показаниям». Также он вел беседы с жителями областного центра, вовлекая их в ряды свидетелей Иеговы и убеждая в неоспоримости доктрины.

Подсудимые свою вину не признали, но служители Фемиды нашли ее полностью доказанной.

Организатор приговорен к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься работой в общественных религиозных организациях сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год. Его взяли под стражу в зале суда.

Каждый из пяти прочих подсудимых приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и ограничением свободы на 8 месяцев, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.