Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|16:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.21  |  $  62.87

Криминал | В Пензе глава группы свидетелей Иеговы приговорен к 6 годам колонии

13.12.2019|14:34
Печать

55-летний житель Пензы осужден за организацию деятельности одной из групп религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Еще пяти его последователям вынесены приговоры за участие в деятельности группы.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года «Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией и ликвидированы.

С 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го пензенец курировал деятельность локального объединения свидетелей Иеговы «Арбеково, Пенза», а пятеро его соратников с 18 июля 2017 года по 15 июля 2018-го устраивали религиозные собрания, предоставляли помещения для встреч, вели проповедническую деятельность, организовали сбор пожертвований.

Деятельность группы была законспирирована. Руководитель согласовывал свои действия с вышестоящей организацией под названием «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России». Туда же направлялись собранные пожертвования.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, пензенец «получал религиозную литературу, в том числе экстремистского содержания, а также специальные бланки для оформления отказа от медицинского вмешательства (переливания крови), в том числе по экстренным показаниям». Также он вел беседы с жителями областного центра, вовлекая их в ряды свидетелей Иеговы и убеждая в неоспоримости доктрины.

Подсудимые свою вину не признали, но служители Фемиды нашли ее полностью доказанной.

Организатор приговорен к 6 годам колонии общего режима с лишением права заниматься работой в общественных религиозных организациях сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год. Его взяли под стражу в зале суда.

Каждый из пяти прочих подсудимых приговорен к 2 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и ограничением свободы на 8 месяцев, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|13.12.2019 15:10|

penzainform.ru писал(a):

Туда же направлялись собранные пожертвования.
В РПЦ жертвовать тоже нелья ?

Гость|13.12.2019 15:15|

penzainform.ru писал(a):

он вел беседы с жителями областного центра, вовлекая их в ряды свидетелей Иеговы и убеждая в неоспоримости доктрины.
Что-то аналогичное я уже видел..., правда это был представитель другой секты - секты любителей ковров и гастролирующих останков мертвых людей...

Гость|13.12.2019 15:17|

Гость писал(a):

В РПЦ жертвовать тоже нелья ?
Щас кто-то пойдет за руководителем свидетелей, как за паровозом.

Гость|13.12.2019 15:24|

Когда одна секта мешает другой, следует убрать одну из...

Гость|13.12.2019 15:26|

Конкурентов вымысла убирают.

Гость|13.12.2019 15:34|

Икон нет, мощей нет, перстом не крестятся - не иначе, секта.

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):

Туда же направлялись собранные пожертвования.

В РПЦ жертвовать тоже нелья ?

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):

Туда же направлялись собранные пожертвования.

В РПЦ жертвовать тоже нелья ?

Там совершают покупки в основном, а пожертвования только из бюджета если.

Гость|13.12.2019 15:34|

Мощепоклонники не любят конкурентов ни тут, ни в посёлке Победа

Гость|13.12.2019 15:35|

У баптистов тоже нет икон, мощей, перстом не крестятся. Они что, тоже секта?

Гость|13.12.2019 15:35|

Когда будут судить за раскапывание трупов и их расчленение на мощи?

Гость|13.12.2019 15:37|

Ну эти хотя-бы не называют славян людьми второго сорта, почти зверями

Гость|13.12.2019 15:38|

Гость писал(a):

У баптистов тоже нет икон, мощей, перстом не крестятся. Они что, тоже секта?
На баптистов тоже были гонения при Союзе ещё. Теперь есть прецедент, их в следующий черёд.

Гость|13.12.2019 15:42|

У протестантов вероятно самое демократичное вероисповедание?

Гость|13.12.2019 15:44|

А ведь боженька Иегова по совместительству и православный боженька тоже.

Гость|13.12.2019 15:45|

Баптисты, мало того что сами не носят носят крестов, людей вводят в заблуждение, говоря о том что в православии все идолопоклонники.Попросту подрывают православную веру. И заметим, в их «Божих домах» все исправно несут десятину. Только куда эти деньги идут не известно. Белозёрцев, Вы об этом ничего не знаете? Пройдите поглядите на СВОЕЙ улице Урицкого, как взрослые мальчишки, с хитрыми опухшими глазёнками, народец обдирает.

Гость|13.12.2019 15:45|

Гость писал(a):

У протестантов вероятно самое демократичное вероисповедание?
По Библии и по совести живут. "Золотых куполов" не имеют.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте