Криминал

Лунинец трижды попался пьяным за рулем и лишился свободы

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35-летний житель рабочего поселка Лунино еще долго не сядет за руль: за нетрезвую езду он лишился не только права управлять автомобилем, но и свободы.

Лунинец уже дважды представал перед судом за управление транспортом в состоянии опьянения. В декабре 2020 года ему было назначено административное наказание, в апреле 2021-го он понес уже уголовную ответственность.

Однако выводов мужчина не сделал. 10 июля инспектор ДПС, остановивший его машину, обнаружил, что водитель пьян. Освидетельствование проводилось при помощи специального технического средства.

В итоге любитель прокатиться с ветерком в нетрезвом виде в третий раз предстал перед служителями Фемиды.

«Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 6 месяцев и 1 день, а также лишил на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда сочетание алкоголя и педали газа приводит пензенцев в места лишения свободы. Так, в сентябре житель областного центра выпил вместе с другом, взял его автомобиль и поехал восвояси, а в пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что мужчине не привыкать водить машину в нетрезвом виде. В итоге он проведет 1 год и 2 месяца в колонии строгого режима.

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Гость||

Таких не на 6 месяцев надо сажать, минимум на 2 года и не в поселение!

Гость||

В декабре 20-го попался пьяным,затем в апреле 21-го пьяным и 10-го июля снова пьяный. Так после первых двух раз пьянки в течение 3-х месяцев его что же аыходит не лишали ВУ? Это что за щедрость такая к алкашам в Лунино? Или уж больно блатной кому-то из Лунинского ГИБДД?!

Гость||

Подумаешь, ну с полгодика на химии отдохнет, там тоже люди, ничего страшного...

Имя: Гость
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