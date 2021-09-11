Лунинец трижды попался пьяным за рулем и лишился свободы

11.09.2021 | 11:33

35-летний житель рабочего поселка Лунино еще долго не сядет за руль: за нетрезвую езду он лишился не только права управлять автомобилем, но и свободы.

Лунинец уже дважды представал перед судом за управление транспортом в состоянии опьянения. В декабре 2020 года ему было назначено административное наказание, в апреле 2021-го он понес уже уголовную ответственность.

Однако выводов мужчина не сделал. 10 июля инспектор ДПС, остановивший его машину, обнаружил, что водитель пьян. Освидетельствование проводилось при помощи специального технического средства.

В итоге любитель прокатиться с ветерком в нетрезвом виде в третий раз предстал перед служителями Фемиды.

«Суд назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 6 месяцев и 1 день, а также лишил на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда сочетание алкоголя и педали газа приводит пензенцев в места лишения свободы. Так, в сентябре житель областного центра выпил вместе с другом, взял его автомобиль и поехал восвояси, а в пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что мужчине не привыкать водить машину в нетрезвом виде. В итоге он проведет 1 год и 2 месяца в колонии строгого режима.